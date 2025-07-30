В Шатуре отметили 105-летие районной электростанции

30 июля 2025, 10:29

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

105 лет со дня открытия государственной районной электростанции отметили в муниципальном округе Шатура. Мероприятие состоялось в корпусе «Перспектива» шатурского лицея. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В фойе лицея была развёрнута фотовыставка, посвящённая ГРЭС, а в актовом зале организовали торжественный вечер. Важность электростанции для Шатуры и всей страны отметил глава округа Николай Прилуцкий.





«105 лет назад у нас открылась первая районная электростанция: где-то в далёких подмосковных болотах зажглась искра прогресса и родилась наша родина, наша Шатура. Это было важное событие для страны. И день рождения города тоже связан с рождением нашей станции. Это колыбель нашего города», — подчеркнул Николай Прилуцкий.

«Строительство Шатурской ГРЭС стало важнейшим шагом в электрификации России и всего Советского Союза, и толчком к развитию промышленности в Москве и Московской области в годы индустриализации», — добавил Василий Никонов.