В ЖК «Новое Пушкино» поставили на кадастр жилую новостройку
Многоквартирный дом, построенный в составе жилого комплекса «Новое Пушкино» на северо-востоке города Пушкино, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир получили возможность оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Адрес новостройки: Московская область, Пушкинский городской округ, улица Антона Ветчинова, дом №4. Кадастровый номер: 50:13:0050418:14085», — говорится в сообщении.В новом доме представлены квартиры с лоджиями, гостевыми санузлами, объединёнными кухнями-гостиными, отдельными гардеробными и мастер-спальнями с нишами под гардероб. На первом этаже есть колясочная, а также коммерческие помещения с отдельным входом.