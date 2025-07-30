В ЖК «Новое Пушкино» поставили на кадастр жилую новостройку

30 июля 2025, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Многоквартирный дом, построенный в составе жилого комплекса «Новое Пушкино» на северо-востоке города Пушкино, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир получили возможность оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Адрес новостройки: Московская область, Пушкинский городской округ, улица Антона Ветчинова, дом №4. Кадастровый номер: 50:13:0050418:14085», — говорится в сообщении.