13-летняя девочка выжила после покушения на убийство, притворившись мертвой

11 июля 2025, 08:38

Несовершеннолетняя осуждена на 6 лет за покушение на убийство 13-летней девочки

Фото: iStock/simpson33

Суд Новосибирска вынес приговор несовершеннолетней, признанной виновной в покушении на убийство 13-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.