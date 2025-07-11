13-летняя девочка выжила после покушения на убийство, притворившись мертвой
Суд Новосибирска вынес приговор несовершеннолетней, признанной виновной в покушении на убийство 13-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Школьницу приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в испытательной колонии. Также суд постановил взыскать с осужденной два миллиона рублей.
Инцидент произошел 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору, где несовершеннолетняя встретилась с потерпевшей. Во время прогулки она достала заранее подготовленные перчатки и канцелярский нож, после чего начала наносить удары по знакомой. Потерпевшей удалось спастись, притворившись мертвой.
Ранее в подмосковном Ермолино на Центральной улице мигранты едва не надругались над 14-летней школьницей.
До этого в штате Джорджия 17-летняя Сара Грейс Патрик была обвинена в расправе над своей матерью и отчимом, произошедшей полгода назад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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