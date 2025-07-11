Мальчик-инвалид был жестоко избит приемным отцом

В Подмосковье отчим жестоко избил 11-летнего мальчика-инвалида
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Подмосковье 11-летний мальчик пострадал от приемного отца. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».



Инцидент произошел вечером четверга, 10 июля, в поселке Дрожжино. 31-летний мужчина, изрядно выпив, жестоко избил битой мальчика-инвалида, сына своей сожительницы. Ребенок получил тяжелые травмы. По горячим следам сотрудники полиции нашли и задержали нерадивого отчима.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий подтвердила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 13-летняя девочка выжила после покушения на убийство, притворившись мертвой.

Лидия Пономарева

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