Вольный путешественник Антон Кротов поделился своими лайфхаками с шатурянами
Основатель «Академии вольных путешествий», автор 67 книг Антон Кротов прочёл лекцию в Шатурской библиотеке. Он рассказал, как можно посмотреть мир не по турпутёвке и недорого. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сам Антон Кротов побывал в 150 странах, его стаж путешественника насчитывает 34 года.
«Путешествовать может каждый — и пенсионер, и пионер. Важно лишь желание. Не стоит ждать, надо действовать. Начинать лучше с вылазок на небольшие расстояния. Мы живем в изобилии окружающего мира, где всегда можно найти еду и ночлег. При этом время и деньги взаимозаменяемы», — заявил Антон Кротов.Он также рассказал о местах, в которых успел побывать, и объяснил, чем путешествие автостопом отличается от коммерческого тура.