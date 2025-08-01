Вольный путешественник Антон Кротов поделился своими лайфхаками с шатурянами

01 августа 2025, 11:05

Антон Кротов (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)

Основатель «Академии вольных путешествий», автор 67 книг Антон Кротов прочёл лекцию в Шатурской библиотеке. Он рассказал, как можно посмотреть мир не по турпутёвке и недорого. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сам Антон Кротов побывал в 150 странах, его стаж путешественника насчитывает 34 года.





«Путешествовать может каждый — и пенсионер, и пионер. Важно лишь желание. Не стоит ждать, надо действовать. Начинать лучше с вылазок на небольшие расстояния. Мы живем в изобилии окружающего мира, где всегда можно найти еду и ночлег. При этом время и деньги взаимозаменяемы», — заявил Антон Кротов.