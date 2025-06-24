В Шатуре провели юбилейный турслёт учащейся молодёжи
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
65-й туристический слёт учащейся молодёжи состоялся на берегу реки Поля в муниципальном округе Шатура. Участие в слёте приняли семь команд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Программа слёта включает полосу препятствий, дети учатся технике водного туризма, а также как обустроить свой быт в полевых условиях: развести огонь, поставить палатку, приготовить пищу на костре», — рассказала начальник отдела спорта администрации м. о. Шатура Ольга Руденко.Соревнования проводились в двух возрастных группах: от 12 до 15 лет и от 16 до 18 лет. В ходе испытаний ребята продемонстрировали умение ориентироваться по карте с компасом, определять лекарственные и ядовитые растения, плавать на байдарке, стрелять, вязать узлы и оказывать первую медицинскую помощь.
В младшей возрастной группе победила команда «Мещерские бродяги» из шатурской школы №4, второе место заняла команда «Чё за бред-то?» школы №1, а третье — команда «Факел» школы №2. В старшей группе лучшей стала команда «Энергия» Шатурского энергетического техникума (ШЭТ). На второе место вышла команда «Высота» из Пышлицкой школы, а замкнула тройку лидеров команда «Импульс» из рошальского отделения ШЭТ.