В Шатуре снесли ветхий деревянный многоквартирный дом

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный жилой дом на 16 квартир снесли в посёлке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



«Дом располагался по адресу: Октябрьская улица, 5. Здание было построено в 1947 году, его общая площадь составляла около 590 квадратных метров. Со временем постройка обветшала и стала непригодной для использования. Жильцов оттуда расселили, и здание некоторое время пустовало, из-за чего стало ещё активнее разрушаться», — говорится в сообщении
В результате постройку включили в список на ликвидацию и в прошлом месяце снесли.

В настоящее время участок, который занимал дом, свободен от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.
Лев Каштанов

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