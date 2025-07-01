В Шатуре снесли ветхий деревянный многоквартирный дом
Двухэтажный деревянный жилой дом на 16 квартир снесли в посёлке Туголесский Бор муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом располагался по адресу: Октябрьская улица, 5. Здание было построено в 1947 году, его общая площадь составляла около 590 квадратных метров. Со временем постройка обветшала и стала непригодной для использования. Жильцов оттуда расселили, и здание некоторое время пустовало, из-за чего стало ещё активнее разрушаться», — говорится в сообщенииВ результате постройку включили в список на ликвидацию и в прошлом месяце снесли.
В настоящее время участок, который занимал дом, свободен от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.