В Шатуре спасатели сняли с высоты детей, брошенных товарищами после ссоры

28 мая 2026, 20:17

Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса эвакуировали подростков со второго этажа недостроенного сооружения. Инцидент произошёл в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура, рассказали в пресс-службе ведомства.





В единую службу «Система-112» позвонил подросток и рассказал, что ему и его друзьям нужна помощь.

«Как выяснилось, товарищи забрались на второй этаж строящегося здания, где между ними произошла ссора. Трое мальчиков спустились вниз и сломали деревянную лестницу, оставив четверых товарищей на высоте без возможности спуститься», – рассказал начальник 273-й части Олег Паршутин.