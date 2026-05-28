В Шатуре спасатели сняли с высоты детей, брошенных товарищами после ссоры
Работники пожарно-спасательной части Мособлпожспаса эвакуировали подростков со второго этажа недостроенного сооружения. Инцидент произошёл в селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура, рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу «Система-112» позвонил подросток и рассказал, что ему и его друзьям нужна помощь.
«Как выяснилось, товарищи забрались на второй этаж строящегося здания, где между ними произошла ссора. Трое мальчиков спустились вниз и сломали деревянную лестницу, оставив четверых товарищей на высоте без возможности спуститься», – рассказал начальник 273-й части Олег Паршутин.Прибыв на место, спасатели увидели, что ребята находятся в полуразрушенном здании и уже успели замёрзнуть. Специалисты установили лестницу-штурмовку и помогли детям спуститься.
Медицинская помощь никому не понадобилась. Подростки поблагодарили спасателей и разошлись по домам