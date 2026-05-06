В Мособлпожспасе напомнили правила безопасного пользования лифтом

06 мая 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Малейшая неосторожность или неисправность оборудования лифта могут привести к серьёзным последствиям. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





В ведомстве призвали жителей и гостей Подмосковья не забывать простых и жизненно важных правил безопасности.



Перед входом в кабину нужно убедиться, что перед вами не пустая шахта, и пол кабины находится на одном уровне с полом этажа. Разница в уровнях более двух-трёх сантиметров – повод отказаться от поездки и сообщить о неисправности диспетчеру. Кроме того, нельзя заходить в лифт, если двери уже открыты, внутри перегорели лампочки или видны торчащие провода.

«Рекомендуем родителям объяснить детям правила поведения в лифте. Ребёнку нельзя опираться на двери, трогать их движущиеся части, без нужды нажимать кнопки, прыгать или баловаться в кабине. Дети могут ездить в лифте без взрослых, только если они достают до нужных кнопок, не боятся оставаться в кабине одни, знают, как пользоваться устройством и как вызвать диспетчера или службу 112», – подчеркнул замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.

«Если вы застряли в лифте, сохраняйте спокойствие, сообщите диспетчеру о проблеме. Если он не отвечает, свяжитесь с близкими, привлеките внимание соседей или позвоните по номеру 112. Ожидая помощи, не нажимайте все кнопки подряд и не пытайтесь раздвинуть двери самостоятельно», – пояснил Щетинин.

«Небольшое возгорание можно попробовать потушить куском плотной ткани, углекислотным или порошковым огнетушителем, песком или землёй. Заливать пламя водой запрещено, так как человека может ударить током. Ни в коем случае нельзя заходить в горящий лифт – возможно замыкание, и кабина может сдвинуться с места», – отметил пожарный.