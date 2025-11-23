В Шатуре устранили последствия аварии на теплосетях
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в своём блоге о ситуации в городском округе Шатура.
По его информации, системы холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения работают в штатном режиме и не вызывают нареканий.
«Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал Воробьёв.Для координации этих работ губернатор назначил на 13:00 выездное совещание оперативного штаба. В мероприятии примут участие представители всех экстренных служб, включая специалистов МЧС. Участники штаба проанализируют ситуацию и сформируют чёткий план по ликвидации последствий аварии и полному восстановлению коммунальной инфраструктуры.