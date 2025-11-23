В Шатуре устранили последствия аварии на теплосетях

23 ноября 2025, 11:03

оригинал Фото: Istock/zvonko1959

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в своём блоге о ситуации в городском округе Шатура.





По его информации, системы холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения работают в штатном режиме и не вызывают нареканий.

«Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал Воробьёв.