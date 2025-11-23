Достижения.рф

В Шатуре устранили последствия аварии на теплосетях

оригинал Фото: Istock/zvonko1959

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в своём блоге о ситуации в городском округе Шатура.



По его информации, системы холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения работают в штатном режиме и не вызывают нареканий.

«Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал Воробьёв.
Для координации этих работ губернатор назначил на 13:00 выездное совещание оперативного штаба. В мероприятии примут участие представители всех экстренных служб, включая специалистов МЧС. Участники штаба проанализируют ситуацию и сформируют чёткий план по ликвидации последствий аварии и полному восстановлению коммунальной инфраструктуры.
Ольга Щелокова

