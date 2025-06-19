Выездная администрация работала в шатурской школе № 1

19 июня 2025, 11:14

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездной приём жителей провели представители администрации муниципального округа Шатура, местного Совета депутатов и руководители различных организаций в школе №1. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В начале встречи член окружного Совета депутатов Ольга Бурмистрова рассказала о мероприятиях, которые проводятся в Шатуре для обеспечения комфортной жизни граждан, а также поделилась планами на будущее. Особое внимание она уделила программам поддержки педагогов.





«С прошлого года учителя могут получить компенсацию за аренду жилья. На сегодняшний день участниками этой программы стали 20 педагогов. Наш муниципальный округа также принимает участие в программе «Земский учитель» по трудоустройству преподавателей в отдалённые сельские школы. Сейчас по этой программе в Коробовском лицее работают два педагога», — отметила Ольга Бурмистрова.