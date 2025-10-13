В шатурской деревне Ворово открыли мемориал павшим героям Великой Отечественной войны

13 октября 2025, 15:24

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Мемориал, посвящённый погибшим героям Великой Отечественной войны, открыли в деревне Ворово муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





На мемориальной плите высечены 96 фамилий жителей деревни, которые ушли на фронт и не вернулись домой. Один из них — Герой Советского Союза, маршал Иван Иванович Борзов.



«Сегодня, когда наша страна проходит тяжелейшие испытания, как никогда важно сохранять историческую память, помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за будущее всего мира, передавать знания о героях нашим детям», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.