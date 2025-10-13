В шатурской деревне Ворово открыли мемориал павшим героям Великой Отечественной войны
Мемориал, посвящённый погибшим героям Великой Отечественной войны, открыли в деревне Ворово муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
На мемориальной плите высечены 96 фамилий жителей деревни, которые ушли на фронт и не вернулись домой. Один из них — Герой Советского Союза, маршал Иван Иванович Борзов.
«Сегодня, когда наша страна проходит тяжелейшие испытания, как никогда важно сохранять историческую память, помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за будущее всего мира, передавать знания о героях нашим детям», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.В деревне Ворово продолжают искать данные о земляках, погибших в годы войны. Сейчас удалось установить сведения об 11 бойцах. Информация о ещё 14 жителях деревни сейчас в стадии проверки.