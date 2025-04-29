В шатурском парке им. Гагарина состоялась ярмарка вакансий под открытым небом

Видео: пресс-служба администрации г.о. Шатура
В выходные в парке имени Гагарина в Шатуре прошла вторая ярмарка вакансий под открытым небом. Впервые мероприятие в таком формате состоялось в День округа. Работодатели из жилищно-коммунального хозяйства, полиции, пожарной охраны и промышленных предприятий представили свои вакансии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ярмарке приняли участие не только работодатели, но и учебные заведения, предлагающие востребованные профессии. Шатурский энерготехникум продемонстрировал физические и химические опыты и рассказал о профессиях, возможностях переподготовки и карьерного роста для студентов и выпускников.
Жители округа могли узнать о вакансиях, условиях работы, оставить резюме и заполнить анкету, а также принять участие в квизах и мастер-классах. Компания «Эко-Текс» провела мастер-класс по росписи тканей, а победители получили футболки от швейной фабрики.
Организаторы также уделили внимание детям, рассказав родителям о кружках и секциях для юных жителей округа.
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Жители округа могли узнать о вакансиях, условиях работы, оставить резюме и заполнить анкету, а также принять участие в квизах и мастер-классах. Компания «Эко-Текс» провела мастер-класс по росписи тканей, а победители получили футболки от швейной фабрики.
Организаторы также уделили внимание детям, рассказав родителям о кружках и секциях для юных жителей округа.
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Дайана Хусинова