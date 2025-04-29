В шатурском парке им. Гагарина состоялась ярмарка вакансий под открытым небом

В выходные в парке имени Гагарина в Шатуре прошла вторая ярмарка вакансий под открытым небом. Впервые мероприятие в таком формате состоялось в День округа. Работодатели из жилищно-коммунального хозяйства, полиции, пожарной охраны и промышленных предприятий представили свои вакансии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.