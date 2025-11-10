В шатурском посёлке Пустоши открылся фельдшерско-акушерский пункт
Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) заработал в посёлке Пустоши округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В торжественном открытии приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, представители областного министерства здравоохранения области и шатурской больницы.
«Я надеюсь, что этот объект здравоохранения позволит нам меньше болеть. Желаю посещать это место лишь для того, чтобы оценить состояние своего здоровья и получить рекомендации фельдшера», — сказал Николай Прилуцкий.Площадь ФАПа составляет 200 квадратных метров, медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Здесь смогут получать помощь жители посёлка Пустоши, села Пустоша и деревни Чернятино — всего около тысячи человек.