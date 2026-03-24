В шести округах Московской области починили дорожные ограждения
Барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на семи региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Пешеходные ограждения устанавливают там, где машины могут выехать на тротуар, а пешеходы — выйти на проезжую часть, барьерные снижают риск съезда в кювет, а тросовые разделяют транспортные потоки.
«В городах ограждения починили на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка, на улице Мира в Мытищах и на Федотовской улице в Воскресенске», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения привели в порядок на улице Санаторная в посёлке Поведники под Мытищами, на улице 11 Сапёров в красногорском посёлке Нахабино, на дороге в селе Рождествено округа Истра и на Южном обходе Подольска.