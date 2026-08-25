В шести округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

25 августа 2026, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора на 11 региональных дорогах в шести округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В частности, в округе Красногорск работы провели на четырёх локациях: на Пенягинском шоссе, улице 50 лет Октября и улице Опалиха в городе Красногорск и в посёлке Отрадное.





«Знаки привели в порядок также на Октябрьском проспекте в Подольске, на Симферопольской улице в Климовске, на набережной Циолковского в Жуковском, на Советской улице в микрорайоне Первомайский и на улице М.К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейный в Королёве», — говорится в сообщении.