В школах Подмосковья усилили подготовку по естественно-научным дисциплинам

11 ноября 2026, 12:24

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В школах Московской области расширили систему углублённого изучения предметов естественно-научного профиля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.





В прошлом учебном году акцент был сделан на физику. В этом году присоединились химия и биология. В проекте участвуют свыше 40 школ 29 округов и около 1700 учеников.

«В прошлом году проект работал в пилотном режиме только с десятиклассниками. Для этого на базе Физтех-лицея имени Капицы мы создали региональный центр «Спектр». С этого учебного года углублённая физика идет уже с восьмого класса, а для 10-х добавились химия и биология. Ребята решают нестандартные экспериментальные задачи, ставят химические опыты, ведут исследования в лабораториях. Это даёт результат на ЕГЭ и олимпиадах. К тому же на момент поступления школьник уже знает особенности профессии, которую выбирает», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Фото: пресс-служба Минобразования МО