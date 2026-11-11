В школах Подмосковья усилили подготовку по естественно-научным дисциплинам
В школах Московской области расширили систему углублённого изучения предметов естественно-научного профиля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
В прошлом учебном году акцент был сделан на физику. В этом году присоединились химия и биология. В проекте участвуют свыше 40 школ 29 округов и около 1700 учеников.
«В прошлом году проект работал в пилотном режиме только с десятиклассниками. Для этого на базе Физтех-лицея имени Капицы мы создали региональный центр «Спектр». С этого учебного года углублённая физика идет уже с восьмого класса, а для 10-х добавились химия и биология. Ребята решают нестандартные экспериментальные задачи, ставят химические опыты, ведут исследования в лабораториях. Это даёт результат на ЕГЭ и олимпиадах. К тому же на момент поступления школьник уже знает особенности профессии, которую выбирает», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Обучение повышенного уровня сложности проходит в школах в формате еженедельных профильных кружков. Кроме того, в этом году запланировано 140 практических интенсивов на базе Физтех-лицея и 90 лекций от учёных.
По биологии старшеклассники работают с профессиональными микроскопами, исследуют клетки и микроорганизмы, учатся готовить питательные среды, выращивать бактерии и осваивают методы выделения молекул ДНК. Такие опыты раньше ставили только на первых курсах профильных вузов.
На практических занятиях по химии ребят учат безопасно работать с реагентами, разделять сложные смеси жидкостей с помощью перегонки, синтезировать новые вещества.
На уроках физики школьники собирают сложные электрические цепи, исследуют полупроводники, оптику и тепловые процессы на высокоточном оборудовании.
Для учителей подмосковных школ запустили вебинары, на которых их обучают особенностям работы с цифровыми лабораториями. Комплексный подход позволяет школьникам готовиться к олимпиадам, получать высокие баллы на ЕГЭ и осознанно выбирать профессию.