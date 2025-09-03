Достижения.рф

В Жуковском провели два турнира по настольному теннису

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Два турнира по настольному теннису состоялись в Жуковском, спортивные мероприятия приурочили ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.



Участие в турнирах приняли спортсмены разных возрастов, некоторые пришли поиграть целыми семьями.

«Первый турнир организовал молодёжный центр «Дружба», он собрал семнадцать участников. Первое место занял Егор Лысенко, второе — Вадим Баталов, третье — Сергей Юрцев», — говорится в сообщении.
Второй турнир — Кубок городского округа Жуковский — провели в городском парке. Здесь победу одержал Пётр Ванюшкин, серебряную медаль выиграл Сергей Галин, а бронзовую — Дмитрий Чернобровкин.

Кубок округа организовал председатель инициативной группы «Развитие настольного тенниса в Жуковском» Александр Тепляшин.
Лев Каштанов

