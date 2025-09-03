В Жуковском провели два турнира по настольному теннису
Два турнира по настольному теннису состоялись в Жуковском, спортивные мероприятия приурочили ко Дню города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Участие в турнирах приняли спортсмены разных возрастов, некоторые пришли поиграть целыми семьями.
«Первый турнир организовал молодёжный центр «Дружба», он собрал семнадцать участников. Первое место занял Егор Лысенко, второе — Вадим Баталов, третье — Сергей Юрцев», — говорится в сообщении.Второй турнир — Кубок городского округа Жуковский — провели в городском парке. Здесь победу одержал Пётр Ванюшкин, серебряную медаль выиграл Сергей Галин, а бронзовую — Дмитрий Чернобровкин.
Кубок округа организовал председатель инициативной группы «Развитие настольного тенниса в Жуковском» Александр Тепляшин.