В Шатуре провели тренировку по спасению провалившихся под лёд

23 января 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Тренировку по оказанию помощи провалившимся под лёд провели подмосковные спасатели на озере Святое в округе Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Озер Святое пользуется большой популярностью у любителей зимней рыбалки, но там есть опасные участки с тонким льдом, так как рядом находится Шатурская ГРЭС, которая использует воду для охлаждения турбин.





«На тренировке один из спасателей, одетый в гидрокостюм, играл роль провалившегося в полынью рыбака, а остальные вытаскивали его с помощью различных специальных приспособлений — надувного устройства спасения из ледяной полыньи (УСЛП), круга и конца Александрова», — рассказал замначальника пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Владимир Ремизов.