Достижения.рф

В школе №18 в Балашихе начались отделочные работы

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт школы №18 проводят в деревне Чёрное округа Балашиха, завершить его должны до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



В настоящее время в здании, построенном в 1968 году, завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным.

«Общая площадь объекта составляет более 6,7 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта там обновят кровлю, фасад, входные группы, системы водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции, установят новую сантехнику, оборудование и мебель», — говорится в сообщении.
Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0