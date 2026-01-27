В школе №18 в Балашихе начались отделочные работы
Капитальный ремонт школы №18 проводят в деревне Чёрное округа Балашиха, завершить его должны до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время в здании, построенном в 1968 году, завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным.
«Общая площадь объекта составляет более 6,7 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта там обновят кровлю, фасад, входные группы, системы водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции, установят новую сантехнику, оборудование и мебель», — говорится в сообщении.Работы ведутся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».