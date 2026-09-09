В школе №5 в Раменском открыли памятную доску в честь воина-афганца

09 сентября 2026, 16:43

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Памятную доску в честь Сергея Карасёва, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане, открыли в его родной школе №5 в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В мероприятии приняли участие родственники и сослуживцы Сергея, воины-афганцы, члены местного отделения Совета ветеранов, курсанты Московского Гвардейского высшего общевойскового командного училища, а также ученики и учителя школы №5. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.





«В нашей школе помнят Сергея Карасева. О его службе в Афганистане учителя рассказывают ребятам на уроках мужества и классных часах. В этом году мы открыли парту героя, посвящённую Сергею, но решили на этом не останавливаться и установить на здании школы мемориальную доску. В этом деле нам оказал огромную помощь председатель Раменской организации ветеранов боевых действий Станислав Колчин», — сказала директор школы Ольга Ромова.