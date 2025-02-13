В школе Наро-Фоминска открыли «Парту Героя» в память о майоре ФСБ Фролове

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе №9 имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Валентина Лебедева торжественно открыли «Парту Героя».
Она посвящена памяти выпускника школы – сотрудника Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области Сергея Александровича Фролова, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
Фролов поступил на службу в ФСБ в 1996 году. В сентябре 2002-го офицер был направлен в служебную командировку в Чечню в должности руководителя сводной специальной группы, привлекавшейся к проведению контртеррористических операций.
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор Сергей Фролов был награждён орденом Мужества посмертно. Военнослужащий навечно зачислен в списки УФСБ России по Москве и Московской области.
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Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
Фролов поступил на службу в ФСБ в 1996 году. В сентябре 2002-го офицер был направлен в служебную командировку в Чечню в должности руководителя сводной специальной группы, привлекавшейся к проведению контртеррористических операций.
«18 февраля 2003 года группа оперативных сотрудников под руководством майора Фролова возвращалась после выполнения оперативно-боевого задания к месту постоянной дислокации. В районе Новогрозненского автомобиль сотрудников был подорван на радиоуправляемом фугасе боевиками. Фролов получил смертельное ранение», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области
За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор Сергей Фролов был награждён орденом Мужества посмертно. Военнослужащий навечно зачислен в списки УФСБ России по Москве и Московской области.
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Лора Луганская