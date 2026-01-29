В Рузе стартовала подмосковная акция «Покорми птиц»
В Рузе началась традиционная акция «Покорми птиц». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
Символический старт акции в рамках первого экологического фестиваля «Пернатый квартал» дали министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин и глава округа Александр Горбылёв.
Для детей и взрослых в городе развернулся настоящий праздник. На фестивале были открыты интерактивные станции. Состоялись викторины «Зимующие и перелётные», «Птичьи загадки», игра-сортировка «Птичье меню». Желающие учились правильно подбирать угощение для синиц, воробьёв и снегирей.
«Гостям предложили поучаствовать в мастер-классе по изготовлению кормушек, а также посетить выставку «птичьих столовых». Центральным событием фестиваля стала установка новых кормушек. Теперь у пернатых будет больше уютных мест, где можно подкрепиться в морозы», – отметили в министерстве.Там добавили, что победителей конкурсов ждали грамоты, ценные призы и самый полезный подарок – семена для подкормки птиц.
По словам Мосина, в этом сезоне акция особенно актуальна, так как птицам приходится нелегко на фоне обильных снегопадов и установившихся морозов.