В Рузе стартовала подмосковная акция «Покорми птиц»

29 января 2026, 18:19

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Рузе началась традиционная акция «Покорми птиц». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





Символический старт акции в рамках первого экологического фестиваля «Пернатый квартал» дали министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин и глава округа Александр Горбылёв.

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Для детей и взрослых в городе развернулся настоящий праздник. На фестивале были открыты интерактивные станции. Состоялись викторины «Зимующие и перелётные», «Птичьи загадки», игра-сортировка «Птичье меню». Желающие учились правильно подбирать угощение для синиц, воробьёв и снегирей.

«Гостям предложили поучаствовать в мастер-классе по изготовлению кормушек, а также посетить выставку «птичьих столовых». Центральным событием фестиваля стала установка новых кормушек. Теперь у пернатых будет больше уютных мест, где можно подкрепиться в морозы», – отметили в министерстве.