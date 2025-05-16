Власти Раменского обсудили с жителями вопросы здравоохранения

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Выездной приём жителей по вопросам здравоохранения провели представители администрации Раменского округа и сотрудники местной системы здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Приём состоялся в СК «Борисоглебский». Актуальные темы, связанные с медобслуживанием, жители обсудили с главой округа Эдуардом Малышевым, главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном, заведующими профильных отделений Раменской больницы, начальником управления организации стационарной медицинской помощи, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Минздрава Подмосковья Алексеем Мозалевым, а также с членом Общественной палаты РФ, руководителем федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгением Мартыновым.
В ходе встречи были подняты вопросы по маршрутизации пациентов, приёму у узких специалистов и сроки записи из листа ожидания. Эдуард Малышев подчеркнул, что если самочувствие пациента, записанного в лист ожидания приёма, ухудшилось, он может обратиться в кабинет неотложной помощи.
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В ходе встречи были подняты вопросы по маршрутизации пациентов, приёму у узких специалистов и сроки записи из листа ожидания. Эдуард Малышев подчеркнул, что если самочувствие пациента, записанного в лист ожидания приёма, ухудшилось, он может обратиться в кабинет неотложной помощи.
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Лев Каштанов