В складском комплексе под Чеховом нашли более 30 мигрантов-нелегалов

04 декабря 2025, 09:36

оригинал Фото: istockphoto.com/vichinterlang

Рейд по проверке правил соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на территории складского комплекса в селе Новосёлки муниципального округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате проверки удалось выявить более 30 нелегальных мигрантов, приехавших из стран Латинской Америки и Средней Азии.





«В отношении 33 человек составили протоколы за незаконную трудовую деятельность в России. Кроме того, 28 из них привлекли к ответственности по статье: «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.