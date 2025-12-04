В складском комплексе под Чеховом нашли более 30 мигрантов-нелегалов
Рейд по проверке правил соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на территории складского комплекса в селе Новосёлки муниципального округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате проверки удалось выявить более 30 нелегальных мигрантов, приехавших из стран Латинской Америки и Средней Азии.
«В отношении 33 человек составили протоколы за незаконную трудовую деятельность в России. Кроме того, 28 из них привлекли к ответственности по статье: «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.Каждому нарушителю выписали штраф в размере от пяти до 40 тысяч рублей, а 28 человек выдворят из страны. Сейчас полицейские устанавливают работодателя, нанявшего нелегалов.