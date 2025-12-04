Россиянина, осужденного за угрозу расправы над сожительницей, нашли в Таиланде
Из Таиланда депортировали россиянина, находившегося в международном розыске и осужденного за угрозы и нанесение телесных повреждений своей сожительнице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Mах.
Передача задержанного российским правоохранителям произошла в аэропорту Бангкока. Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД доставили мужчину в Россию.
Следствием установлено, что в 2021 году гражданин России напал на свою сожительницу из ревности, угрожая её жизни и нанося ножевые ранения. Женщина получила травмы средней тяжести. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе жизни и умышленном причинении вреда средней тяжести.
Суд приговорил его к отбыванию наказания в колонии-поселении, однако он туда не явился и вскоре покинул страну. В июле российские правоохранительные органы объявили мужчину в международный розыск и начали проверку информации о возможном пребывании преступника в Таиланде.
Волк сообщила, что власти Таиланда уведомили о его задержании. После согласования процедур с международными партнёрами было принято решение передать злоумышленника российской стороне для привлечения к ответственности.
