Россиянина, осужденного за угрозу расправы над сожительницей, нашли в Таиланде

04 декабря 2025, 09:26

МВД: Таиланд выдал беглого россиянина, избившего свою сожительницу из ревности

Фото: iStock/Thomasaf

Из Таиланда депортировали россиянина, находившегося в международном розыске и осужденного за угрозы и нанесение телесных повреждений своей сожительнице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Mах.