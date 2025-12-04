Достижения.рф

Пара из Мичигана убила беременную женщину и вырезала из неё ребенка

Фото: istockphoto / PaulBiryukov

В штате Мичиган Кортни Бартоломью и её супруг Брэдли предстали перед судом по обвинению в жестоком убийстве беременной женщины. Об этом сообщает телеканал CBS.



Жертвой оказалась 22-летняя Ребекка Парк, которая находилась на последнем сроке беременности. Женщина пропала 3 ноября, а спустя три недели её тело обнаружили в лесу. По словам полицейских, преступники насильственно извлекли из матери недоношенного ребенка.

Следствие утверждает, что супруги Бартоломью обманным путём заманили Ребекку к себе домой, после чего вывезли в лес. Там они нанесли девушке множественные ножевые ранения и вырезали плод из утробы. Мать и младенец не выжили.

Примечательно, что Парк приходилась биологической дочерью Кортни Бартоломью, однако в детстве её удочерила другая семья.

Супруги находятся под стражей без права выхода под залог. Их адвокат отказался давать комментарии, а прокурор не раскрыл мотивы преступления. За содеянное обвиняемым грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Александр Огарёв

