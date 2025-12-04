04 декабря 2025, 06:28

CBS: пара из Мичигана убила беременную женщину и вырезала из неё ребенка

Фото: istockphoto / PaulBiryukov

В штате Мичиган Кортни Бартоломью и её супруг Брэдли предстали перед судом по обвинению в жестоком убийстве беременной женщины. Об этом сообщает телеканал CBS.