В Малави проститутка обиделась на клиента и напала на него с лезвием

04 декабря 2025, 08:29

Фото: iStock/Motortion

В Малави произошел шокирующий инцидент. Проститутка напала на своего клиента после того, как он уснул. Событие случилось 1 декабря в Манки-Бэй, расположенном в Южной провинции. Об этом сообщает Malawi 24.