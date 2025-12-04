В Малави проститутка обиделась на клиента и напала на него с лезвием
В Малави произошел шокирующий инцидент. Проститутка напала на своего клиента после того, как он уснул. Событие случилось 1 декабря в Манки-Бэй, расположенном в Южной провинции. Об этом сообщает Malawi 24.
Мужчина пригласил Регину для оказания секс-услуг. Они поддерживали постоянные отношения. Однако в тот день клиент выпил слишком много алкоголя и потерял сознание.
Разозлившись на пьяного мужчину, который не проявлял к ней внимания, Джастин схватила лезвие от бритвы и нанесла ему серьезные повреждения. Пострадавший сейчас находится в больнице, а девушка ожидает суда.
