Уголовное дело возбудили после гибели двух туристов на Камчатке
На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели двух туристов в районе Авачинского перевала. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Инцидент квалифицировали по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек. В рамках расследования следователи выяснят все обстоятельства трагедии, а также установят ответственных за безопасность группы во время похода.
Напомним, группа из девяти туристов отправилась в поход 28 марта из поселка Пиначево. Через несколько дней в районе Таловского кордона между туристами произошел конфликт. Семь из них отделились и продолжили маршрут без палатки и спутникового телефона. 8 апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило связь и передвижение.
Пять из семи человек нашли живыми — они получили сильное обморожение, для их эвакуации планируют использовать вертолет. Еще два путешественника погибли. Местные власти пообещали оказать всю необходимую помощь их семьям.
