В Подольске стартовал ремонт Большой Зеленовской улицы
Ремонтные работы начались на улице Большая Зеленовская в Подольске, протяжённость запланированного к обновлению участка составляет более километра. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На дороге демонтируют старый бортовой камень и установят новый.
«В работах участвуют девять человек, задействовано две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.Завершить ремонт должны до 20 августа.
Всего в округе Подольск в текущем ремонтном сезоне должны обновить 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Объём работ почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт здания школы на Февральской улице в Подольске выполнен уже более чем на 70%. Открыть обновлённую школу должны 1 сентября.