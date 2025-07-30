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В Подольске стартовал ремонт Большой Зеленовской улицы

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ремонтные работы начались на улице Большая Зеленовская в Подольске, протяжённость запланированного к обновлению участка составляет более километра. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На дороге демонтируют старый бортовой камень и установят новый.

«В работах участвуют девять человек, задействовано две единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт должны до 20 августа.

Всего в округе Подольск в текущем ремонтном сезоне должны обновить 139 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Объём работ почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт здания школы на Февральской улице в Подольске выполнен уже более чем на 70%. Открыть обновлённую школу должны 1 сентября.
Лев Каштанов

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