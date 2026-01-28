В здании детсада в красногорском посёлке Мечниково завершают демонтаж
Дошкольное отделение Петрово-Дальневской средней школы, расположенное в посёлке Мечниково округа Красногорск, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время на объекте общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров завершают демонтаж.
«Подрядчик заканчивает демонтажные работы, продолжает общестроительные и отделочные, а также ремонтирует кровлю», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад, входные группы и крышу, включая водосток, заменят все инженерные сети, проведут отделку групповых помещений и пищеблока, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также проведут благоустройство территории.
Завершить капремонт должны в текущем году.