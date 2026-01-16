В подмосковном хостеле приезжий рецидивист напал на постояльца с ножом и вилкой
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в хостеле в Орехово-Зуеве постояльца, ранившего другого жильца ножом и вилкой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги потупил из объекта, расположенного на улице Ленина. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что между постояльцами хостела произошёл бытовой конфликт, в ходе которого один из участников ударил оппонента вилкой в живот и изрезал ножом грудь.
«Сотрудники Росгвардии вызвали для пострадавшего скорую помощь и задержали нападавшего», — говорится в сообщении.Задержанного передали полиции. Он оказался 36-летним жителем Татарстана, ранее судимым за грабёж.
Пострадавшего госпитализировали. По факту нападения завели уголовное дело.