В подмосковном хостеле приезжий рецидивист напал на постояльца с ножом и вилкой

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в хостеле в Орехово-Зуеве постояльца, ранившего другого жильца ножом и вилкой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Сигнал тревоги потупил из объекта, расположенного на улице Ленина. Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что между постояльцами хостела произошёл бытовой конфликт, в ходе которого один из участников ударил оппонента вилкой в живот и изрезал ножом грудь.

«Сотрудники Росгвардии вызвали для пострадавшего скорую помощь и задержали нападавшего», — говорится в сообщении.
Задержанного передали полиции. Он оказался 36-летним жителем Татарстана, ранее судимым за грабёж.

Пострадавшего госпитализировали. По факту нападения завели уголовное дело.
