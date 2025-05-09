В Солнечногорске пройдут соревнования по военно-прикладной игре «Казачий Сполох»

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17 мая в Солнечногорске состоятся открытые соревнования по военно-прикладной игре «Казачий Сполох», которые посвящены 80-летию Победы, сообщила пресс-служба Хуторского казачьего общества городского округа Солнечногорск.
Турнир пройдет во втором корпусе МБОУ СОШ №4 города Солнечногорск. Между собой будут соревноваться команды девушек и юношей из казачьих обществ, военно-патриотических клубов и объединений, объединения «Юнармия» и «Движения первых» Солнечногорска. В мероприятии примет участие от 150 до 200 человек.
В качестве почетного гостя на соревнования пригласили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Во время проведения «Казачьего Сполоха» для гостей предусмотрены различные воспоминания. Люди смогут участвовать в бесплатном мастер-классе по плетению маскировочных сетей, посмотреть пошивочные изделия для фронта. На соревнованиях организуют мини-музей из зоны спецоперации, а гости смогут увидеть выступление спортивных и творческих коллективов.
Участников мероприятия угостят полевой кухней, сладкой ватой, попкорном и узваром (казачьим компотом).
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В качестве почетного гостя на соревнования пригласили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Во время проведения «Казачьего Сполоха» для гостей предусмотрены различные воспоминания. Люди смогут участвовать в бесплатном мастер-классе по плетению маскировочных сетей, посмотреть пошивочные изделия для фронта. На соревнованиях организуют мини-музей из зоны спецоперации, а гости смогут увидеть выступление спортивных и творческих коллективов.
Участников мероприятия угостят полевой кухней, сладкой ватой, попкорном и узваром (казачьим компотом).
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Ольга Енгалычева