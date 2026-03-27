В подмосковной Дубне загорелись складские помещения Научно-технического центра
В подмосковной Дубне загорелись склады. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сотрудники «Мособлпожспаса» установили, что огонь охватил складские помещения Научно-технического испытательного центра. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Пламя распространилось на значительной площади, над зданием поднялся густой столб дыма.
Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что дым от пожара виднеется в разных районах города. Местные жители наблюдают задымление за несколько километров от очага возгорания. Специалисты выясняют причины возгорания и устанавливают обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших на текущий момент нет.
Ранее в Моршанске пламя охватило суконную фабрику.
