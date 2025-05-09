Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы

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В День Победы каждый житель России благодарит ветеранов за бессмертный подвиг и возможность жить. Звёзды шоу-бизнеса присоединились к ним.
Так, Клава Кока опубликовала в соцсетях кадры со своего концерта, на котором исполнила песню «Катюша». Певица призвала никогда не забывать о подвиге предков.
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«Мы — последнее поколение, видевшее ветеранов. Даже супергерои не могут жить вечно.... Но песни могут! И память может! Она бессмертна!» — эмоционально высказалась певица.Певец и Композитор Игорь Николаев опубликовал фото своего деда Ивана Николаевича, который участвовал в битве за Берлин.
«Добрейший человек, любимый дедушка. С Днём Победы!» — написал Николаев.Татьяна Навка и Пётр Чернышев вышли на связь из ледовой арены, где готовится шоу в честь праздника. Более 160 артистов примут участие в уникальном спектакле, расскажут историю о подвиге, искренней любви и вере в победу.
«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с годовщиной Великой Победы! Этот праздник живет в каждом доме, в каждой семье, в каждом сердце», — заявила Навка.
Виктория Боня, которая сейчас находится на Эвересте, рассказала, как она вместе с экспедицией отмечает День Победы. В палатке играла песня «На безымянной высоте». «С Днём Победы! Вот такая музыка у нас играет», — с улыбкой сообщила Боня.Актриса Саша Зверева эмоционально прочла пронзительное стихотворение Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки». Певица заверила, что подвиг советских солдат должны помнить их потомки.
«Никогда, покуда мы живы. Нигде, как далеко бы мы ни забрались. Не дадим забыть подвиг наших дедушек и бабушек. Будем с гордостью рассказывать и показывать детям, а потом внукам. Каждый год в этот день мы помним, благодаря кому мы живём. <…> С праздником Великой Победы, друзья!» — написала певица.Ранее Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну. Артистка отметила, что с особым трепетом относится к Дню Победы.
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