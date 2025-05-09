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Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы

Фото: iStock/Epitavi

Фото: iStock/Epitavi

В День Победы каждый житель России благодарит ветеранов за бессмертный подвиг и возможность жить. Звёзды шоу-бизнеса присоединились к ним.
Так, Клава Кока опубликовала в соцсетях кадры со своего концерта, на котором исполнила песню «Катюша». Певица призвала никогда не забывать о подвиге предков.
«Мы — последнее поколение, видевшее ветеранов. Даже супергерои не могут жить вечно.... Но песни могут! И память может! Она бессмертна!» — эмоционально высказалась певица.
Певец и Композитор Игорь Николаев опубликовал фото своего деда Ивана Николаевича, который участвовал в битве за Берлин.
«Добрейший человек, любимый дедушка. С Днём Победы!» — написал Николаев.
Татьяна Навка и Пётр Чернышев вышли на связь из ледовой арены, где готовится шоу в честь праздника. Более 160 артистов примут участие в уникальном спектакле, расскажут историю о подвиге, искренней любви и вере в победу.
«Дорогие друзья, мы поздравляем вас с годовщиной Великой Победы! Этот праздник живет в каждом доме, в каждой семье, в каждом сердце», — заявила Навка.
Виктория Боня, которая сейчас находится на Эвересте, рассказала, как она вместе с экспедицией отмечает День Победы. В палатке играла песня «На безымянной высоте». «С Днём Победы! Вот такая музыка у нас играет», — с улыбкой сообщила Боня.
Актриса Саша Зверева эмоционально прочла пронзительное стихотворение Самуила Маршака «Мальчик из села Поповки». Певица заверила, что подвиг советских солдат должны помнить их потомки.
«Никогда, покуда мы живы. Нигде, как далеко бы мы ни забрались. Не дадим забыть подвиг наших дедушек и бабушек. Будем с гордостью рассказывать и показывать детям, а потом внукам. Каждый год в этот день мы помним, благодаря кому мы живём. <…> С праздником Великой Победы, друзья!» — написала певица.
Ранее Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну. Артистка отметила, что с особым трепетом относится к Дню Победы.

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Олег Газманов раскрыл особенность песен военных лет
09 мая 2025, 11:23

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Певец Олег Газманов высказался о военных песнях. Его слова приводит Telegram-канал «Звёздная пыль».
Исполнитель отметил, что переслушал множество военных песен и пришёл к выводу, что они все позитивные несмотря на то, что были написаны в тяжёлое время.

«Там нет песен про то, что все погибли. Так как раз песни о жизни, о чувствах, о любви» , – подчеркнул Газманов.
В качестве примеров артист привёл такие известные композиции, как: «Смуглянка», «Первым делом – самолёты», «Катюша», «Дорожка фронтовая» и другие. Все они позитивные и радостные, несмотря на то, что посвящены войне и тяжёлой судьбе людей, которые героически сражались с врагом.

Ранее россиян с 9 Мая поздравил сын артиста, певец Родион Газманов.

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#9 мая
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#артист
#песня
#военные
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«Все, что связано с войной, вызывает у меня слезы»: Наталья Подольская рассказала о героях в своей семье
Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну
09 мая 2025, 11:21

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Певица Наталья Подольская рассказала о дедушках, которые прошли войну. Артистка отметила, что с особым трепетом относится к Дню Победы.
Сегодня россияне отмечает великую дату — 80 лет со Дня Победы. Люди чтят память предков и поздравляют ветеранов. Наталья Подольская, которая в настоящее время пребывает в Стамбуле с сестрой-двойняшкой, поделилась снимками своих дедушек, которые прошли войну.

Артистка эмоционально рассказала о своих предках.

«На фото два моих дедушки. Кондратюк Антон и Подольский Алексе ушли на войну очень молодыми ребятами. Оба были ранены, но выжили для нас. У дедушки Леши была контузия в голову с потерей памяти, которая потом восстановилась. Сегодня один из самых важных праздников для нашей страны и всего мира — День Победы», — обратила внимание исполнительница хита «Почему небо плачет».

Наталья Подольская с сестрой (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)


Наталья рассказала, что ее отношение к празднику сильно поменялось. Певица подчеркнула, что в настоящее время с особым трепетом воспринимает все, что связано с 9 мая. Она гордится подвигом своих родственников и всех, кто защищал Родину.

«Когда у меня появились дети, этот праздник лично для меня стал очень важным и особенным <...> Я горжусь нашей страной. Я горжусь нашей победой. Я говорю искреннее спасибо... со слезами на глазах», — поделилась Подольская в своих соцсетях.

Экс-участница «Фабрики звезд» показала подписчикам видео, снятое в номере гостиницы. Артистка и ее сестра Юлиана обнимались на кровати. Они с особым трепетом спели одну из наиболее важных и символичных композиций — «День Победы».

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Пугачёва поздравила россиян с Днём Победы

Родион Газманов поздравил россиян с Днем Победы

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#день победы
#певица
#9 мая
#память
#праздник
#война
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Пугачёва поздравила россиян с Днём Победы
09 мая 2025, 11:11

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва поздравила россиян с Днём Победы. Певица опубликовала соответствующий пост в личном блоге.
Артистка разместила фотографию с вечным огнём и надписью:

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых!»
Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте прилетела на Кипр, где встретилась с мамой. Также 8 мая она дала концерт в Лимассоле на фоне введённого запрета на въезд в Латвию. К слову, Пугачёва на свежих снимках предстала не в лучшем виде: артистка очень сгорбилась и была сильно уставшей. Подробнее о первой за долгое время встрече Пугачёвой с дочерью читайте в материале «Радио 1».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#россияне
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Николай Сердюков зарабатывает в 30 раз меньше Ксении Бородиной – раскрыты источники дохода блогера
Сердюков зарабатывает в 30 раз меньше Бородиной
09 мая 2025, 10:41

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина совсем скоро выйдет замуж в третий раз. Несмотря на идиллию в отношениях, избраннику звезды регулярно достаётся от пользователей соцсетей, которые то и дело называют его альфонсом.
Однако у блогера всё же есть собственные источники дохода. Сердюков является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей одежды. Также он владеет небольшой долей в кинопроизводственной компании «Медиарус групп». Правда, за последний год там зафиксировали убытки в размере 15 тысяч рублей, пишет издание Super.

Не всё гладко и с бизнесом самой Бородиной. Ранее налоговые органы закрыли все компании телеведущей по причине различных нарушений. Но, несмотря на проблемы, звезда всё же зарабатывает. По данным различных источников, её доход составляет порядка шести миллионов рублей в месяц, в то время как Сердюков зарабатывает примерно в 30 раз меньше.

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*запрещён в РФ
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«Воспитаны они неплохо»: Игорь Петренко рассказал, как общается с детьми от Екатерины Климовой
Игорь Петренко рассказал, как общается с детьми от Екатерины Климовой
09 мая 2025, 09:56

Игорь Петренко (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Игорь Петренко посетовал, что его отношения с детьми складываются не так, как ему бы хотелось. 47-летний артист признался, что у него остаётся мало времени на семью.
Актёр много снимается в кино, что обеспечить достойный уровень жизни для жены Кристины Бродской и их троих дочерей. Также Петренко выплачивает алименты двоим сыновьям от бывшей супруги, актрисы Екатерины Климовой.

«К сожалению, в силу профессии и различной общественной деятельности, чужим детям часто уделяю больше времени и внимания, чем своим», – отметил Петренко в беседе с изданием «7Дней.ру».
Он подчеркнул, что проводит время с детьми по возможности. Хотя бывают счастливые моменты, когда Петренко вместе с дочерьми играет в настольные игры, прятки, читает с ними книги, катается на велосипедах или просто разговаривает.

Что же касается сыновей, то с ними Петренко видится ещё реже и больше общается по телефону.

«Но надо сказать, воспитаны они неплохо. Рад, что отношения у нас очень доверительные, осознанные и уважительные», – уточнил актёр.
Старший сын Игоря, 18-летний Матвей, также хочет стать актёром. Сейчас молодой человек учится в Школе Олега Табакова. А 16-летний Корней интересует веб-дизайном и собирается развиваться в данной области.

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