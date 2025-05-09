Жители Балашихи выложили свечами скульптуру Родины-матери

Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Патриотическую акцию «Спасибо», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местами проведения акции стали площадь Славы и микрорайон Железнодорожный. Участники акции, в число которых вошли депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, члены окружного Совета депутатов, молодогвардейцы и неравнодушные жители Балашихи, выложили свечами слово «Спасибо», а также силуэт скульптуры Родина-мать с Мамаева кургана в Волгограде и цифру 80.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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«Сегодня мы говорим: «Спасибо». Спасибо всем тем, кто не вернулся с войны. Спасибо тем, кто передал нам этот мир», — казал Тарас Ефимов.В ходе мероприятия были исполнены патриотические песни, а участники возложили цветы к воинским мемориалам.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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