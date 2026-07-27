Спасатели поймали гадюку на приусадебном участке в Клину
Работники Мособлпожспаса отловили на приусадебном участке в городском округе Клин ядовитую змею и выпустили в лес. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили владельцы частного дома и рассказали, что змея заползла на приусадебный участок, по которому гуляют дети. Жители не стали самостоятельно ловить пресмыкающееся. Опасаясь за безопасность малолетних, они обратились за помощью.
«Прибывшие по адресу спасатели осмотрели территорию и обнаружили змею, которой оказалась обыкновенная гадюка. Учитывая, что это ядовитая змея, специалисты действовали максимально аккуратно. Они надёжно зафиксировали гадюку специальным захватом, исключив риск побега или случайного укуса. Затем змею отвезли в ближайший лес и выпустили в безлюдном месте», – рассказал старший смены поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части Иван Арсентьев.
В Мособлпожспасе напомнили, что, заметив змею на участке или в доме, не нужно пытаться ловить её самостоятельно. Не надо делать резких движений, бить её палкой или пытаться прогнать. Лучше позвонить в экстренные службы по номеру 112. Специалисты обеспечат безопасность людей и гуманно помогут животному.