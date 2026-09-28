В Солнечногорске снесли аварийный дом на 11 квартир
Двухэтажный дом с 11 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Лепсе в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1930 году. Его общая площадь составляла около 460 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас демонтаж дома завершили, а участок, который оно занимало, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет муниципальная администрация.
Всего в округе Солнечногорск выявили 494 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время 330 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.