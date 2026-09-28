В Солнечногорске снесли аварийный дом на 11 квартир

28 сентября 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом с 11 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Лепсе в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1930 году. Его общая площадь составляла около 460 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень морального и физического износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.