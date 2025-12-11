В Солнечногорске врач попался на взятке за признание военного негодным к службе

11 декабря 2025, 12:46

Видео: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Врача Ш., обвиняемого в получении взятки от военного Т. за признание его негодным к службе и мошенничестве, арестовали до рассмотрения дела. Такое решение принял Солнечногорский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





По версии обвинения, врач получил 162 тысячи рублей за содействие в госпитализации и оказание влияния на исход военно-врачебной комиссии.





«Т. хотел, чтобы его признали негодным к военной службе. Ш. был его лечащим врачом и провёл ему операцию по извлечению осколков из предплечья. При этом, несмотря на взятку, по результатам комиссии Т. признали только временно негодным и рекомендовали дать отпуск по болезни», — говорится в сообщении.