Сбросившего тело из окна в Москве осудили через 25 лет

11 декабря 2025, 11:22

Москвича Зыбина осудили на 18 лет за убийство женщины в 2000 году

Фото: istockphoto/AMilkin

Перовский районный суд Москвы приговорил Кирилла Зыбина к 18 годам колонии строгого режима за убийство женщины, совершенное более 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба инстанции.