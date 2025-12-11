Сбросившего тело из окна в Москве осудили через 25 лет
Перовский районный суд Москвы приговорил Кирилла Зыбина к 18 годам колонии строгого режима за убийство женщины, совершенное более 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба инстанции.
Согласно версии следствия, преступление произошло в 2000 году, когда Зыбин вместе с соучастником избил женщину до смерти молотком, а затем сбросил ее тело из окна квартиры. В течение четверти века ему удавалось избегать правосудия.
Суд признал Зыбина виновным по статье об убийстве. На момент расследования дела он находился под стражей.
