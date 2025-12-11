Пожар на Правобережном рынке Петербурга произошел на фоне многолетних нарушений

11 декабря 2025, 12:37

Фото: iStock/wirot pathi

На Правобережном рынке Санкт-Петербурга, где произошёл крупный пожар, контролирующие органы ежегодно фиксировали различные нарушения.





Напомним, информация о возгорании на рынке поступила 10 декабря в 17:00. Огонь распространился на площади 1,5 тысяч квадратных метров.



По данным «Постньюс», с 2016 года на объекте провели 12 проверок, из которых восемь были внеплановыми. На них инспекторы выявили 28 несоответствий нормам пожарной и эксплуатационной безопасности.





«Большинство проверок проводило ГУ МЧС по Петербургу. Инспекторы регулярно фиксировали неисправные или отсутствующие системы противопожарной защиты, проблемные пути эвакуации и нарушения регламентов эксплуатации зданий», — говорится в материале.