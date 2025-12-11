Пожар на Правобережном рынке Петербурга произошел на фоне многолетних нарушений
На Правобережном рынке Санкт-Петербурга, где произошёл крупный пожар, контролирующие органы ежегодно фиксировали различные нарушения.
Напомним, информация о возгорании на рынке поступила 10 декабря в 17:00. Огонь распространился на площади 1,5 тысяч квадратных метров.
По данным «Постньюс», с 2016 года на объекте провели 12 проверок, из которых восемь были внеплановыми. На них инспекторы выявили 28 несоответствий нормам пожарной и эксплуатационной безопасности.
«Большинство проверок проводило ГУ МЧС по Петербургу. Инспекторы регулярно фиксировали неисправные или отсутствующие системы противопожарной защиты, проблемные пути эвакуации и нарушения регламентов эксплуатации зданий», — говорится в материале.
В 2019 году Ростехнадзор выявил нарушения энергонадзора и технического состояния инфраструктуры.
Однако при всём этом во время плановых проверок замечаний не находили. А в текущем году объект и вовсе ни разу не проверяли, несмотря на регулярные нарушения.