Отцу жестоко убитых детей в Красноярском крае вынесли приговор
Отца троих детей, жестоко убитых матерью в Канске Красноярского края, приговорили к четырем годам лишения свободы за их избиение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.
С октября 2024 года многодетная семья находилась на профилактическом учете. Отец ранее уже привлекался к административной ответственности за рукоприкладство в отношении семилетнего сына, который во время убийства сестры и братьев находился в школе и остался жив.
Следственный комитет России сообщил, что мужчину задержали по подозрению в истязании выжившего ребенка. По версии следствия, с лета 2018 по апрель 2025 года он систематически избивал сына. У мальчика в три года был сломан нос, а в 2024 году он неоднократно приходил в школу с гематомами и ссадинами.
Фигуранта арестовали на два месяца. Суд признал его виновным в истязании и назначил соответствующее наказание. Кроме того, по иску прокурора суд обязал выплатить ребенку 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Сейчас выживший находится в Канском детском доме имени Ю.А. Гагарина.
В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщило о том, что в частном доме на улице Герцена нашли тела троих убитых детей. Речь шла о четырехлетней девочке и двух мальчиках семи месяцев и восьми лет, с ранениями в области головы.
Против 29-летней матери возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. По информации источника РИА Новости, семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
