Отцу жестоко убитых детей в Красноярском крае вынесли приговор

11 декабря 2025, 11:56

Отцу жестоко убитых детей в Канске Красноярского края дали четыре года колонии

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Отца троих детей, жестоко убитых матерью в Канске Красноярского края, приговорили к четырем годам лишения свободы за их избиение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.