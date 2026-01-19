РИА Новости: Трусова рассчитывает вернуться в спорт под руководством Тутберидзе
Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова планирует вернуться к соревновательной карьере в следующем сезоне. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, тренером фигуристки вновь станет Этери Тутберидзе.
21-летняя спортсменка не выступала на официальных соревнованиях с сезона-2022/23. В 2024 году Трусова приняла участие в предсезонных контрольных прокатах сборной России. Она исполнила короткую и произвольную программы, предприняв попытку четверного лутца. Однако после прокатов фигуристка решила не форсировать возвращение и взять паузу.
В августе 2025 года Александра Трусова стала мамой. У неё и её мужа, фигуриста Макара Игнатова, родился сын Михаил. Спустя несколько месяцев спортсменка вернулась на лёд в шоу Евгения Плющенко, где снова начала исполнять тройные прыжки. Сейчас Трусова также участвует в проекте «Ледниковый период».
За карьеру Александра Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине, бронзу чемпионата мира, а также серебряную и бронзовую медали чемпионатов Европы.
