РИА Новости: Трусова рассчитывает вернуться в спорт под руководством Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова планирует вернуться к соревновательной карьере в следующем сезоне. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, тренером фигуристки вновь станет Этери Тутберидзе.