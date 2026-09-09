В соревнованиях по гребле в Шатуре приняли участие около 100 спортсменов

09 сентября 2026, 18:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Около 100 юношей и девушек из Московской и Нижегородской областей приняли участие в открытом первенстве округа Шатура по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир провели в воскресенье, 6 сентября, на Святом озере.





«В программу соревнований вошли две дистанции: на 200 и на 500 метров. Для того, чтобы достичь успеха на первой, от спортсменов требуется максимальная мощность и взрывной старт, а на второй нужно сочетание скорости и выносливости», — рассказал старший тренер команды по гребле на байдарках и каноэ спортшколы Шатуры Самат Таканаев.