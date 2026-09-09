В соревнованиях по гребле в Шатуре приняли участие около 100 спортсменов
Около 100 юношей и девушек из Московской и Нижегородской областей приняли участие в открытом первенстве округа Шатура по гребле на байдарках и каноэ «Олимпийские надежды». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир провели в воскресенье, 6 сентября, на Святом озере.
«В программу соревнований вошли две дистанции: на 200 и на 500 метров. Для того, чтобы достичь успеха на первой, от спортсменов требуется максимальная мощность и взрывной старт, а на второй нужно сочетание скорости и выносливости», — рассказал старший тренер команды по гребле на байдарках и каноэ спортшколы Шатуры Самат Таканаев.Всего на турнире разыграли 26 комплектов наград — для разных возрастных категорий. Шатурские спортсмены завоевали 17 медалей, в том числе пять золотых.