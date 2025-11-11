ЖК для переселенцев из аварийного жилья в Зарайске достроят в 2026 году

11 ноября 2025, 13:58

Фото: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Жилой комплекс из трёх четырёхэтажных корпусов со 123 квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят в Зарайске. Сдать ЖК в эксплуатацию планируют в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В новостройки переедут жильцы 25 аварийных домов.





«Сейчас на объекте возводят четвёртый этаж, а также занимаются гидроизоляцией и утеплением подвала и установкой системы отопления», — говорится в сообщении.