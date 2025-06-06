06 июня 2025, 11:48

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших, который ежегодно приходится на разные даты, поскольку связан с праздником Святой Троицы. В 2025 году она выпадает на 7 июня, накануне Троицы. Это особое время для молитвы о близких, ушедших из жизни. ​Следующая родительская суббота в 2025 году состоится 1 ноября. Об истории праздника, а ​также о том, что можно и нельзя делать ​в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История Троицкой родительской субботы Традиции и обряды дня Богослужения и молитва Исповедь и причастие Поминальная трапеза Посещение кладбищ Что можно делать в этот день Что нельзя делать в Троицкую субботу Народные приметы

История Троицкой родительской субботы

Традиции и обряды дня

Богослужения и молитва

Вознесение Господне в 2025 году: когда отмечается в России, значение и что нельзя делать на праздник

Исповедь и причастие

Поминальная трапеза

Посещение кладбищ

Фото: istockphoto / dimid_86



Что можно делать в этот день

посещать церковь, ставить свечи за упокой;

молиться о родных и всех ушедших;

исповедоваться и причащаться;

наводить порядок на кладбищах, приносить живые цветы;

устраивать дома тихую поминальную трапезу;

заниматься спокойными делами: чтением, приготовлением пищи, рукоделием, уборкой.

Что нельзя делать в Троицкую субботу

ссориться, устраивать конфликты;

заниматься тяжёлой физической или напряжённой умственной работой;

веселиться, устраивать шумные вечеринки или застолья;

предаваться праздному безделью;

употреблять алкоголь, включая церковное вино.

Народные приметы

дождь — к богатому урожаю грибов;

вечерний ветер — к переменчивому лету;