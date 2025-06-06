Троицкая суббота 7 июня: как правильно провести родительский день и что делать строго запрещено, народные приметы
Троицкая родительская суббота — день поминовения усопших, который ежегодно приходится на разные даты, поскольку связан с праздником Святой Троицы. В 2025 году она выпадает на 7 июня, накануне Троицы. Это особое время для молитвы о близких, ушедших из жизни. Следующая родительская суббота в 2025 году состоится 1 ноября. Об истории праздника, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История Троицкой родительской субботыЭтот день напрямую связан с одним из важнейших праздников православия — Днём Святой Троицы. Событие, к которому он приурочен, — сошествие Святого Духа на апостолов, произошедшее на 50-й день после Пасхи.
Согласно церковному преданию, в момент сошествия Святого Духа ученики Христа обрели способность исцелять, пророчествовать и говорить на разных языках, чтобы нести веру по всему миру. Это событие стало точкой отсчёта в истории Церкви. И, по мнению духовенства, оно затронуло не только живущих, но и души умерших, поэтому накануне Троицы в Церкви вспоминают всех усопших христиан.
Троицкая родительская суббота относится к числу Вселенских — в этот день в молитвах поминают не только родственников, но и всех христиан, ушедших из жизни, включая тех, кто скончался без исповеди, крещения или отпевания.
Традиции и обряды дня
Богослужения и молитва
В этот день в храмах совершаются заупокойные богослужения — литургии и панихиды. Верующие могут подать записки с именами усопших, за которых будет совершена молитва. Особое внимание уделяется молитве за тех, кто остался без духовного напутствия перед смертью.
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Исповедь и причастие
Многие православные начинают день с исповеди, стремясь подойти к молитве с чистой совестью. После исповеди совершается таинство причащения — знак духовного единства с Богом и ближними, включая тех, кто уже ушёл из жизни.
Поминальная трапеза
После службы верующие устраивают поминальную трапезу. В храмах часто собирается общий стол с постными угощениями, которые затем раздают нуждающимся. В домашних условиях трапеза также проходит в спокойной и уважительной атмосфере. Традиционно готовят кутью, блины, пироги, зелёные щи и другие скромные, но символичные блюда.
Посещение кладбищ
После богослужения принято посещать кладбища, чтобы привести в порядок могилы, возложить живые цветы и зажечь лампадки. Особое значение придаётся заботе о забытых или заброшенных захоронениях — как напоминание о том, что каждая жизнь заслуживает памяти.
Что можно делать в этот деньВ Троицкую субботу принято:
- посещать церковь, ставить свечи за упокой;
- молиться о родных и всех ушедших;
- исповедоваться и причащаться;
- наводить порядок на кладбищах, приносить живые цветы;
- устраивать дома тихую поминальную трапезу;
- заниматься спокойными делами: чтением, приготовлением пищи, рукоделием, уборкой.
Что нельзя делать в Троицкую субботуЧтобы сохранить атмосферу уважения и тишины, в Троицкую родительскую субботу нежелательно:
- ссориться, устраивать конфликты;
- заниматься тяжёлой физической или напряжённой умственной работой;
- веселиться, устраивать шумные вечеринки или застолья;
- предаваться праздному безделью;
- употреблять алкоголь, включая церковное вино.
Народные приметыС днём Троицкой родительской субботы связано несколько погодных примет:
- дождь — к богатому урожаю грибов;
- вечерний ветер — к переменчивому лету;
- множество мошек и пчёл на кладбище — к тёплой и долгой летней погоде.