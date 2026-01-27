Загруженность дорог в Подмосковье утром 27 января достигла восьми баллов

27 января 2026, 09:34

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На восемь баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 22 вылетных магистралях.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Новорижское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Дмитровское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.