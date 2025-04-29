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В столичном регионе разметили плакаты по электробезопасности для рыбаков

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

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Более 1,6 тыс. плакатов с правилами электробезопасности для любителей рыбалки разместила в охранных зонах ЛЭП на территории Москвы и Подмосковья компания «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«У водоёмов по всему столичному региону установлено 1650 новых знаков с яркими надписями: «Внимание ЛЭП! Высокое напряжение 10 000 – 220 000 Вольт. Рыбная ловля вблизи ЛЭП опасна для жизни!». Эта мера призвана уберечь рыбаков от электротравм», — говорится в сообщении.
Энергетики напоминают, что смертельно опасным может быть не только касание проводов удочкой или леской, но и приближение удилища к линии электропередачи на полтора метра: электрическая дуга способна «пробить» это расстояние, создавая зону растекания электричества до десяти метров от точки касания с землёй.

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Команда Подмосковья стала призёром чемпионата России по мини-лапте
29 апреля 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мужская сборная Московской области заняла второе место на чемпионате России по мини-лапте, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе команды Московской области выступали Владислав Жалбэ, Артем Фатьянов, Илья Батурин, Руслан Гарипов, Иван Салов, Иван Крылов, Даниил Фроленко и Василий Крылов. В финальной игре представители Подмосковья уступили сборной Башкортостана и поднялись на вторую ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Женская сборная Московской области заняла на турнире восьмое место.

Чемпионат России по мини-лапте среди мужских и женских команд проходил в Волжском Волгоградской области с 20 по 27 апреля. В соревновании приняли участие 24 команды из 15 российских регионов.

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В Подмосковье рассказали о новых правилах содержания сельскохозяйственной птицы
29 апреля 2025, 12:36

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 сентября в России начинают действовать обновлённые ветеринарные правила, касающиеся условий содержания сельскохозяйственной птицы. Нововведения охватывают как крупные птицеводческие комплексы, так и личные подсобные хозяйства, однако основное внимание уделено именно промышленному производству, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Одно из ключевых изменений — строгий контроль над выгулом птицы. На крупных предприятиях он теперь разрешён исключительно в специально оборудованных соляриях — изолированных выгульных площадках, площадь которых не должна уступать основной зоне содержания. Эти площадки должны быть защищены от проникновения диких птиц, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Исключение сделано для гусей и уток — им выгул разрешён.

Допускается и пастбищный тип содержания птицы — при условии надёжного ограждения территории от диких животных, транспорта и посторонних лиц. Такой подход особенно актуален для производителей органической продукции.

Серьёзные требования предъявляются к биобезопасности на птицефабриках: помещения обязаны быть оборудованы системой вентиляции, на въездах устанавливаются дезбарьеры и площадки для обработки транспорта. Вход и выход персонала — только через ветеринарно-санитарный пропускной пункт. Также вводятся жёсткие ограничения на перемещение сотрудников между зонами, чтобы исключить перекрёстное заражение.

Инкубаторы должны располагаться не ближе 300 метров от основных производственных площадок. Это же расстояние установлено и для размещения мест хранения птичьего помёта, если он используется как удобрение.

Обязательны регулярные мероприятия по дезинфекции, борьбе с насекомыми, клещами и грызунами — не реже двух раз в год, а при признаках заражения — незамедлительно. На территории птицеводческих хозяйств теперь официально разрешено содержание сторожевых собак, соколов и ястребов — как элемент охраны и дополнительной защиты от нежелательных вторжений.

В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что эти меры направлены на повышение санитарного уровня, снижение риска вспышек заболеваний и обеспечение устойчивого развития отрасли как в крупных хозяйствах, так и в частных подворьях.

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#подмосковье
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#ограничения
#заражение
#меры
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В Сергиевом Посаде задержали двух похитителей труб
29 апреля 2025, 12:28

Фото: istockphoto.com/SafakOguz

Двух жителей Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемых в краже труб у одной из местных компаний, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подал представитель компании. Полиция установила, что двое злоумышленников, находясь в нетрезвом состоянии, украли трубы, принадлежащие компании, и сдали их в пункт приёма металлолома. Нанесённый ущерб составил 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в подвале частного дома безработного жителя Дмитровского округа полиция нашла теплицу с 56 кустами конопли и семь пакетов с марихуаной.

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#мвд московской области
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В Ступине завершают благоустройство сквера на Колхозной улице
29 апреля 2025, 12:13

Фото: пресс-служба г.о Ступино

Работы по благоустройству сквера улице Колхозная в Ступине близятся к завершению, обновлённую территорию осмотрели глава городского округа Сергей Мужальских и депутат Мособлдумы Андрей Голубев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустройство территории округа — наша общая задача и ответственность. Мы создаем комфортные и уютные места для общения и отдыха жителей, учитывая их мнения и пожелания», — сказал Сергей Мужальских.
Глава округа также пообщался с местными жителями и напомнил им о проходящем до 12 июня голосовании за объекты благоустройства на в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование проводится онлайн на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Фото: пресс-служба г.о Ступино

В сквере на Колхозной улицы в рамках благоустройства обновили памятник героям Великой Отечественной войны, проложили новые пешеходные асфальтовые дорожки, а в ближайшие дня установят скамейки и урны.

Фото: пресс-служба г.о Ступино

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В Подмосковье за сутки потушили два лесных пожара
29 апреля 2025, 11:57

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два возгорания произошло в лесах Московской области за минувшие сутки, 28 апреля, в округах Коломна и Серпухов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Один пожар обнаружили в Песковском лесничестве — в километре от посёлка шлюза «Северка» городского округа Коломна. Тушение заняло около пяти часов, с огнём боролись 11 лесных пожарных, было задействовано четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
Второй пожар произошёл в трёх километрах от серпуховской деревни Никифорово — на территории Отраднинского участкового лесничества. Возгорание тушили более шести часов, огонь тушили восемь человек, использовалось четыре единицы спецтехники.

Оба пожара возникли из-за действия людей, виновные в поджогах устанавливаются.

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#серпухов
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