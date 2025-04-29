В столичном регионе разметили плакаты по электробезопасности для рыбаков

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более 1,6 тыс. плакатов с правилами электробезопасности для любителей рыбалки разместила в охранных зонах ЛЭП на территории Москвы и Подмосковья компания «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«У водоёмов по всему столичному региону установлено 1650 новых знаков с яркими надписями: «Внимание ЛЭП! Высокое напряжение 10 000 – 220 000 Вольт. Рыбная ловля вблизи ЛЭП опасна для жизни!». Эта мера призвана уберечь рыбаков от электротравм», — говорится в сообщении.Энергетики напоминают, что смертельно опасным может быть не только касание проводов удочкой или леской, но и приближение удилища к линии электропередачи на полтора метра: электрическая дуга способна «пробить» это расстояние, создавая зону растекания электричества до десяти метров от точки касания с землёй.
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Лев Каштанов