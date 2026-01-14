В Сургуте пассажирка провокаций довела таксиста «до белого каления» из-за сдачи
В ХМАО таксист и пассажирка поссорились из-за сдачи с крупной купюры. Конфликт произошел в Сургуте. Об этом сообщает издание «КП».
Поездка 13 января стоила 450 рублей. Девушка по имени Алина дала водителю тысячерублёвую купюру и попросила сдачу. Водитель предложил вернуть 450 рублей наличными, а оставшиеся 100 рублей перевести на карту. Этот вариант не устроил пассажирку.
Девушка начала видеозапись, когда водитель уже сильно разозлился. Запись ссоры появилась в социальных сетях. На видео таксист требует, чтобы женщина вышла из машины, угрожает ей и предлагает поехать в полицейский участок.
Затем он закрывает дверь со стороны пассажирки, возвращается на своё место и пытается забрать у девушки телефон. На этом запись заканчивается. Прокуратура и следственный комитет теперь изучают этот инцидент.
Читайте также: