На борту рейса «Саратов — Москва» скончался пассажир
На борту рейса «Саратов — Москва» скончался пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл во время подготовки к вылету из Саратова. По информации пресс-службы аэропорта «Гагарин», пассажиру стало плохо, на борт незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на проведённые реанимационные действия, спасти человека не удалось.
